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13:03, 29 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин пожарил колбасу на Вечном огне и попал под следствие

СКР возбудил дело против калининградца, жарившего колбасу на Вечном огне, он задержан

Фото: Tassadar / Wikimedia

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против 45-летнего жителя Калининграда за приготовление еды на Вечном огне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 244 УК РФ («Надругательство над надмогильным сооружением»).

По версии следствия, утром 27 ноября мужчина на мемориальном комплексе, посвященном 1200 гвардейцам, погибшим при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, пожарил кусок колбасы. Его сняли камеры видеонаблюдения «Безопасный город».

Оперативники МВД установили личность подозреваемого. Он задержан.

В настоящее время с ним работают следователи.

Летом в Калининграде правоохранители задержали 49-летнего местного жителя по делу об осквернении Вечного огня на мемориале Великой Отечественной войны. Он полностью признал свою вину и объяснил, что был голоден и пьян, когда жарил курицу. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать преступление в кратчайшие сроки.

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Любовь Ширижик
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