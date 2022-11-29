На Красной площади открылся ГУМ-каток

ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка открылись на Красной площади в центре Москвы 28 ноября

На Красной площади в центре Москвы открылся ГУМ-каток, торжественная церемония открытия главной ледовой площадки России прошла 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУМ-катка, пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главный каток России открыло ледовое шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки под названием «Шахерезада». В шоу приняли участие ведущие фигуристы страны. Помимо этого, мероприятие посетили звезды отечественного шоу-бизнеса. Например, на каток пришел поп-певец Филипп Киркоров с детьми. Также приехала телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.

Гостей угощали сосисками, мандаринами, пончиками, пряниками, а также ароматным глинтвейном. В этот же день начала работу ГУМ-ярмарка. Посетить ГУМ-ярмарку, прокатиться на каруселях и попробовать угощения смогут все желающие.

Главная ледовая площадка страны будет работать ежедневно с десяти утра до одиннадцати вечера, первые четыре сеанса в будни можно будет посетить бесплатно. В будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский — 300 рублей. В праздничные и выходные дни его можно будет приобрести за 700 и 400 рублей соответственно. ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка будут открыты для москвичей и гостей столицы до 28 февраля 2023 года.