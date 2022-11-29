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01:48, 29 ноября 2022Мир

В США рассказали о боеспособности армии на фоне поставок оружия на Украину

Кирби: США следят за уровнем своей боеготовности при поставках оружия Украине и Тайваню
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Oliver Contreras / Globallookpress.com

США следят за уровнем своей боеготовности, сил своих союзников и партнеров на фоне поставок оружия Украине и Тайваню, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, американская сторона «постоянно распределяет ресурсы между собственными средствами, арсеналами своих союзников, партнеров». Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон продолжает изучать варианты отправки вооружения Тайваню.

Газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за масштабных поставок техники Украине. Американское правительство и представители Конгресса боятся сложностей в выполнении плана по поставкам оружия Тайваню объемом в 19 миллиардов долларов на фоне обострения отношений с Китаем.

США до сих пор не поставили Тайбэю 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, заказанных еще в декабре 2015 года.

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Марина Совина
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