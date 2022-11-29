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18:09, 29 ноября 2022Ценности

В Lamoda отреагировали на желание иностранной компании купить ее бизнес

В Lamoda заявили, что подавшая ходатайство немецкая компания принадлежит Якову Панченко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Представители крупнейшего онлайн-маркетплейса России и СНГ Lamoda отреагировали на желание иностранной компании купить ее бизнес. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, работники пресс-службы заявили, что немецкая компания «Истриэлти Бетайлигунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ» принадлежит владельцу «Стокманна» Якову Панченко.

Ранее стало известно, что данная организация подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении российского бизнеса «Ламода». Компания планирует получить права на ООО «Купишуз», ООО «Пик-Ап», ООО «Иком Солюшн», ООО «Мода с доставкой», а также ООО «Ламода Тех».

В октябре также сообщалось, что международный холдинг Global Fashion Group (GFG) принял решение продать онлайн-ретейлер Lamoda.

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Мария Винар
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