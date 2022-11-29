Стало известно число звонков между США и Россией по специальной линии

Reuters: США и Россия однажды использовали специальную линию для звонка по поводу Украины

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, признал, что США один раз инициировали звонок по специальной «деконфликтной» линии, чтобы «выразить обеспокоенность» по поводу ударов вблизи критически важных объектов инфраструктуры на Украине. Об этом стало известно Reuters.

Линия была создана еще в самом начале боевых действий на Украине 24 февраля, подчеркивается в материале. Другие подробности, связанные с конкретным звонком, не сообщаются.

Утверждают, что эта линия соединяет Европейское командование вооруженных сил США и Национальный центр управления обороной России.

Помимо этого, 14 ноября в Анкаре встретились директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Обе стороны утверждают, что они не разговаривали по поводу Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры использовали в качестве предотвращения эскалации между странами.