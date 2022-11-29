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17:56, 29 ноября 2022Бывший СССР

Во Львовской области запретили деятельность УПЦ Московского патриархата

Деятельность канонической УПЦ Московского патриархата запретили во Львовской области

Фото: Carlos Barria / Reuters

Депутаты Львовского облсовета в ходе сессионного заседания во вторник, 29 ноября, решили запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории области. Об этом сообщает пресс-служба госоргана областной власти в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В заявлении отмечается, что облсовет рекомендовал местным властям содействовать переходу храмов от УПЦ к неканонической Православной церкови Украины (ПЦУ), а также способствовать «изменению подчиненности общин УПЦ в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общего собрания религиозных общин и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных общин».

Комментируя данное решение, украинское издание «Страна.ua» отметило в своем Telegram-канале, что в соответствии с законами страны, облсоветы и местные советы не имеют права запрещать деятельность религиозных организаций.

Ранее сообщалось, что священнослужители Украинской православной церкви (УПЦ) собрались судиться с депутатом Верховной Рады Соломией Бобровской и бывшим нардепом Андреем Лозовым из-за обвинений в связях с Россией.

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Варвара Кошечкина
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