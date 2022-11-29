Макрон отправился на переговоры с Байденом в США для смягчения разногласий

France24: Макрон отправился с визитом в США, чтобы обсудить с Байденом множество вопросов

Президент Франции Эммануэль Макрон 29 ноября отправился в США для того, чтобы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом множество вопросов, начиная от согласования политики в отношении ситуации на Украине и заканчивая смягчением торговых разногласий, пишет France24.

Для действующего французского лидера этот государственный визит станет вторым, он уже посещал Вашингтон в 2018 году по приглашению экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Макрона сопровождают министры иностранных дел, обороны и финансов, что демонстрирует диапазон трансатлантического сотрудничества, на которое рассчитывает глава государства, отмечает France24 и приводит слова французского чиновника, который заявил, что «визит посвящен личным отношениям, союзническим отношениям» между США и Францией.

Тем не менее, один из советников Макрона предсказал сложные переговоры с Байденом, поскольку разногласия у союзников сохраняются.

Ранее стало известно, что переговоры между Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным не планируется проводить до поездки французского лидера в США.

