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01:01, 29 ноября 2022Россия

Майор ВДВ рассказал о действиях десантников в спецоперации

Майор ВДВ Черняков заявил, что раненые десантники выполняли задачи в начале спецоперации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Майор ВДВ Денис Черняков рассказал, какой вклад внесли десантники в начале спецоперации России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Черняков рассказал о действиях десантников в спецоперации и подчеркнул, что они выполняли поставленные цели, будучи ранеными. По его словам, военные получили как осколочные, так и огнестрельные ранения — им сразу оказывали медицинскую помощь. «Эвакуация не всегда была возможна, поэтому личный состав продолжал выполнять боевую задачу», — отметил он.

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В одной из первых задач спецоперации по захвату и удержанию стратегического объекта российские военные выполнили подвоз боекомплекта на украинском автомобиле, поскольку на тот момент амуницию доставляли только по воздуху.

«Я и мой друг, даже больше, чем друг, — брат, вот, позывной "Альянс", нас с ним на второй день, на утро второго дня, мы захватили трофейный автомобиль, и на этом автомобиле мы, соответственно, на этом объекте осуществляли подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых, и все это было под непрекращающимся минометным обстрелом и обстрелом артиллерии», — рассказал Черняков.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марина Совина
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