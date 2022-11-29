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22:19, 29 ноября 2022Экономика

Ретейлер Metro останется в России

Продуктовый ретейлер Metro выразил намерение остаться в России

Фото: dpa / Global Look Press

Продуктовый ретейлер Metro намерен остаться в России и не планирует покидать российский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Там отметили, что Metro сохраняет свою операционную деятельность в России. По итогам 2021-2022 финансового года продажи компании выросли на 22,3 процента в годовом выражении (2,9 миллиарда евро), сообщили там. «Metro — ответственный бизнес. И мы понимаем, что сейчас как никогда мы должны поддерживать наших клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также наших сотрудников», — добавили в компании.

В ближайшем будущем ретейлер сфокусируется на открытии магазинов у дома в рамках франчайзинговой программы «Фасоль», а также на развитии электронной коммерции, программах поддержки для партнеров и инвестициях в ценообразование.

Ранее стало известно, что в Россию решил вернуться британский производитель и ретейлер детских товаров Mothercare. Магазины бренда откроются в Москве и Санкт-Петербурге под новым названием.

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Марина Совина
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