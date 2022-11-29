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22:00, 29 ноября 2022Бывший СССР

Белоруссия захотела увеличить расходы на национальную оборону

Белоруссия решила увеличить расходы бюджета на национальную оборону в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2023 году Белоруссия планирует увеличить расходы бюджета на национальную оборону в полтора раза. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны.

Согласно документы, расходы по данной статье запланированы в размере 2,772 миллиарда белорусских рублей. Это в 1,53 раза больше, чем в текущем году. В том числе на оборону и вооруженные силы планируется направить 2,635 миллиарда белорусских рублей, обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации — 110,5 миллиона белорусских рублей.

Также предусмотрено увеличение расходов на судебную и правоохранительную деятельность в размере 4,069 миллиарда белорусских рублей.

Ранее Министерство обороны Белоруссии опровергло слухи о проведении скрытой мобилизации и назвало их дезинформацией.

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Екатерина Подвигина
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