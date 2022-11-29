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14:49, 29 ноября 2022Силовые структуры

Заказчицу убийства восьмилетней падчерицы из-за наследства осудили на девять лет

В Тыве дали девять лет женщине, заказавшей убийство восьмилетней падчерицы ради наследства

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тыве суд приговорил к девяти годам лишения свободы местную жительницу, заказавшую убийство восьмилетней девочки ради наследства. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной в организации приготовления к убийству. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, фигурантка была замужем и у ее супруга была маленькая дочь. Мужчина скончался, и в наследство осужденной и школьнице досталось жилое помещение, здание и земельный участок. Однако женщина хотела владеть имуществом самостоятельно. Тогда в декабре 2020 года она решила организовать убийство падчерицы. Для этого россиянка нашла исполнителя и пообещала ему 180 тысяч рублей. Она передала ему 10 тысяч аванса и рассказала, где учится и живет будущая жертва. Осужденная дала исполнителю электрошокер и показала потерпевшую, которая стояла на остановке. Тот должен был оглушить несовершеннолетнюю, а потом убить и инсценировать несчастный случай.

Реализовать задуманное женщине не удалось «по независящим от ее воли обстоятельствам», уточнили в ведомстве.

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Екатерина Власова
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