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19:36, 29 ноября 2022Бывший СССР

На Украине потребовали от НАТО ускорить поставки оружия

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от НАТО ускорить поставки оружия Киеву
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО ускорить производство и поставки оружия для украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решения по вооружению, решения по запуску новых линий производства оружия в западных странах должны приниматься быстрее, и поставки также должны осуществляться быстрее», — заявил Кулеба генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Он также подчеркнул, что Киев нуждается в трансформаторах и генераторах, чтобы пережить наступающую зиму.

В ответ на это Столтенберг заверил, что страны НАТО продолжат поддерживать Украину. Он также осудил атаки по критической инфраструктуре страны.

Ранее Столтенберг заявил, что успех российской специальной военной операции станет трагедией для Украины. Он подчеркнул, что победы президента России Владимира Путина на Украине допускать нельзя.

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Алевтина Запольская
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