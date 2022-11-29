На Украине потребовали от НАТО ускорить поставки оружия

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от НАТО ускорить поставки оружия Киеву

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО ускорить производство и поставки оружия для украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решения по вооружению, решения по запуску новых линий производства оружия в западных странах должны приниматься быстрее, и поставки также должны осуществляться быстрее», — заявил Кулеба генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Он также подчеркнул, что Киев нуждается в трансформаторах и генераторах, чтобы пережить наступающую зиму.

В ответ на это Столтенберг заверил, что страны НАТО продолжат поддерживать Украину. Он также осудил атаки по критической инфраструктуре страны.

Ранее Столтенберг заявил, что успех российской специальной военной операции станет трагедией для Украины. Он подчеркнул, что победы президента России Владимира Путина на Украине допускать нельзя.