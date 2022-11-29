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18:50, 29 ноября 2022Мир

Страны НАТО договорились нарастить поддержку Украины

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что члены альянса договорились нарастить поддержку Украины

Фото: Massimo Di Vita / Globallookpress.com

Страны-участницы НАТО договорились на встрече глав МИД в Бухаресте, что необходимо нарастить поддержку Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-подхода, трансляция которого велась на сайте организации.

«Члены альянса согласились с тем, что мы должны более тесно сотрудничать с Украиной, поскольку мы видим, что наша поддержка действительно оказывает большое влияние на ситуацию на поле боя каждый день», — сообщил Столтенберг.

Он пояснил, что, хотя все недавние достижения Украина являются заслугой самих украинских военных, но предоставленная НАТО помощь также позволила переломить ситуацию.

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Виктория Кондратьева
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