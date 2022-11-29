В Николаеве снесли памятную доску Пушкину

В Николаеве на Украине снесли памятную доску Александру Пушкину

На Украине в городе Николаев местные власти снесли памятную доску российскому писателю и поэту Александру Пушкину, передает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на местные власти.

«Доску убрали с места, где раньше был дом почтовой станции, в котором проездом останавливался поэт», — отмечается в сообщении.

В октябре монумент Пушкину снесли в Киеве. Он был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе.

В начале ноября памятник выдающемуся российскому литератору демонтировали в Харькове, который установили в 1904 году. Отмечается, что бюст поэта отправлен на «ответственное хранение».