В Киеве демонтировали памятник Пушкину

«Страна»: в Киеве демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину

В центре Киева демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Он был установлен у входа в Национальный транспортный университет на улице Омельяновича-Павленко в Печерском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

О сносе памятника рассказал соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова. Отмечается, что бюст Пушкина был «символом русского мира».

Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову, который погиб в мае 2022 года. Он был общественным активистом, преподавателем корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, говорится в материале.

Поздняков утверждает, что в Киеве существует еще восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла политический курс Украины после торжественного сноса памятника поэту Александру Пушкину в гимназии 153 в Киеве.