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19:05, 29 ноября 2022Среда обитания

Одной категории машин запретят ездить по Москве ночью

Дептранс Москвы: грузовикам массой от 3,5 тонн запретят ездить по столице ночью

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

C 31 декабря грузовым автомобилям массой от 3,5 тонн запретят ездить по Москве ночью. Приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о новых ограничениях для этого типа машин опубликован на сайте мэра столицы.

В документе уточняется, что движение грузовиков запретят по Московской кольцевой автодороге (МКАД) и территории внутри нее с 23:00 до 7:00. Ограничение продлится до 31 декабря 2023 года. Новые правила не касаются машин с действующими пропусками на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения в Москве.

Порядок въезда в Москву изменили 1 января 2021 года — тогда грузовикам массой от 3,5 тонн разрешили передвигаться по столице в дневное время только при наличии соответствующего пропуска. В ночное время подобных ограничений не вводили.

Аналогичные меры ранее были приняты в отношении грузовых автомобилей массой от 12 тонн. Сейчас они должны получать пропуска для передвижения по столице как днем, так и ночью.

Нина Ташевская
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