В правительстве оценили предложения Китая по добыче нефти в России

Новак заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Китая по добыче нефти в России

Москва заинтересована в том, чтобы сотрудничать с Китаем в нефтяной сфере, и готова изучить предложения компаний страны по добыче нефти в России, заявил вице-премьер Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении кооперации в нефтяной сфере, готовы рассмотреть предложения китайских партнеров по участию в разработке нефтяных месторождений России», — сказал зампредседателя правительства.

По его словам, сейчас идет работа по поставкам нефтегазового оборудования для проектов в России. Также могут быть построены новые нефтепроводы в Китай, однако пока речь идет о теоретической возможности, «если такие договоренности и интерес будут», оценил Новак.

Китайский рынок приобретает для российских экспортеров все большее значение в условиях отказа от сотрудничества традиционных покупателей в Европе. Китай существенно наращивал в 2022 году закупки нефти в России, пользуясь скидками. В конце ноября часть закупок была приостановлена в ожидании более выгодных сделок после введения потолка стоимости сырья из России со стороны Запада.