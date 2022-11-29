ГИБДД не смогла обновить автопарк из-за санкций

«Ъ»: МВД не смогло найти поставщика новых патрульных автомобилей для ГИБДД из-за санкций

МВД России не смогло найти поставщика 2,8 тысячи новых патрульных автомобилей для ГИБДД из-за санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на октябрьский отчет дирекции федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

В 2019-2020 годах для ГИБДД у дилеров закупали Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», в 2021 году — Hyundai Solaris и Lada Vesta. Последний контракт был заключен в апреле 2021 года с дилером Major — он должен был поставить инспекции 200 машин Hyundai Solaris. На 2022 год планировалась закупка 2,8 тысячи автомобилей, на обновление автопарка выделили 4,5 миллиарда рублей. Тем не менее с начала года МВД не объявило ни одного тендера на приобретение машин.

«Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением недружественными странами санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции», — указано в изученном «Ъ» документе.

В отчете указано, что выделенные средства потратят на «другие цели», но на какие конкретно, не уточняется. Решение о дальнейшем перераспределении денег обещают принять до конца ноября. В пресс-службе МВД газете заявили, что «подразделения органов внутренних дел обеспечены широким перечнем современных транспортных средств, позволяющих оперативно реагировать на поставленные задачи».

Представители российского автопрома предполагают, что из-за внешних ограничений и ухода зарубежных автоконцернов из России никто не смог предоставить МВД большую партию автомобилей локального выпуска. В стране сейчас приостановлен выпуск машин с требуемыми параметрами и характеристиками (в частности, Lada Granta с начала лета выпускалась в упрощенных модификациях, в машинах до сих пор нет антиблокировочной системы торможения) и ценой, объяснил эксперт «Автостата» Сергей Удалов.

Калининградский «Автотор» ожидает, что российский авторынок восстановится до докризисных показателей лишь к 2028 или 2029 году при нынешних темпах восстановления отрасли. Вместе с тем в компании допускают и более продолжительный спад. По прогнозам «АвтоВАЗа», в 2022 году рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России сократится на 58-60 процентов.