«АвтоВАЗ» предсказал судьбу российского автомобильного рынка

«АвтоВАЗ» спрогнозировал сокращение российского авторынка на 58-60 процентов в 2022 году

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» ожидает, что в текущем году рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России сократится на 58-60 процентов. Прогнозы компании озвучил ее президент Максим Соколов, сообщает «Интерфакс».

«В этом году, дай бог, будет [продано в России] 670-700 тысяч автомобилей», — понадеялся он. При этом в 2021 году было продано 1,667 миллиона машин, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За десять месяцев 2022 года продажи легковых машин и LCV упали на 60,8 процента, до 502,4 тысячи автомобилей. Однако для «АвтоВАЗа» этот период стал более удачным. Компания увеличила долю присутствия на местном рынке до 28,4 процента — этому поспособствовал уход зарубежных автопроизводителей из страны.

Соколов отметил, что в настоящий момент ситуация на российском рынке по-прежнему непростая, поскольку есть риски прекращения поставок любых комплектующих, вне зависимости от того, находятся они в санкционных списках или нет. Глава «АвтоВАЗа» объяснил это тем, что с российскими производителями отказываются работать многие глобальные поставщики. По словам Соколова, компания справляется с трудностями буквально «на зубах». «По итогам этого года выйдем на объем выпуска чуть менее 220 тысяч автомобилей», — предсказал он судьбу концерна.

Президент компании также указал, что поднять продажи отрасли следует за счет увеличения мер государственной поддержки спроса. Он напомнил, что в 2020 году объемы программы льготного автокредитования составляли 20 миллиардов рублей, во второй половине 2022-го — 10 миллиардов рублей, а в 2023 году предполагается, что они составят около 5 миллиардов.

Ранее о сложностях, с которыми столкнулся российский авторынок, говорил президент страны Владимир Путин. Глава государства потребовал добиться снижения цен, несмотря на все сложности с производством автомобилей в нынешних условиях.