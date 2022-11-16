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16:53, 16 ноября 2022Экономика

Путин потребовал сделать автомобили дешевле

Путин потребовал сделать автомобили дешевле для российских семей

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Автомобили должны быть гораздо более доступны для российских семей, чем сейчас, несмотря на все сложности с их производством в нынешних условиях. Об этом на совещании с правительством заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

По его мнению, добиться снижения цен можно с помощью правильной организации работы. «Вы понимаете, о чем я говорю. Есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее», — добавил он. Отдельно глава государства призвал следить за ценами на автомобили, чтобы их никто не поднимал необоснованно.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что ситуация с поставками автокомпонентов из-за рубежа ухудшается. Проблемы с глобальными поставщиками привели к тому, что не удается получить даже те импортные компоненты, поставки которых не запрещены санкциями.

На этом фоне в октябре продажи главного российского автопроизводителя начали сокращаться после четырехмесячного роста. С начала года «АвтоВАЗ» продал в два раза меньше автомобилей.

Между тем российские дилеры на фоне ухода из страны европейских, американских, японских и корейских автопроизводителей начали активнее сотрудничать с китайскими марками. Однако из-за отсутствия конкуренции те выставляют жесткие условия и поднимают цены на свою продукцию.

Для поддержки спроса Путин предложил распространить льготное автокредитование на военнослужащих, включая мобилизованных граждан и их семьи.

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Платон Щукин
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