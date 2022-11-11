Китайские автомобили оказалось невыгодно продавать в России

«Ведомости»: российские дилеры не получают прибыль от продажи китайских машин

После ухода из России западных автомобильных марок местные дилеры начали вынужденно работать с китайскими производителями. Однако оказалось, что сотрудничество не приносит выгоды из-за высоких цен и незначительного объема поставок. Об этом со ссылкой на представителей рынка пишут «Ведомости».

По оценке председателя совета директоров «БН-моторс» Алексея Подщеколдина, с начала года стоимость машин из Китая выросла в полтора раза. Резкое повышение цен произошло весной, а возвращать их на прежний уровень никто не собирается.

Дилерам обещали, что стоимость китайских автомобилей будет достаточно низка, но «получили китайские кроссоверы по три миллиона рублей», заметил Подщеколдин. Он добавил, что в ряде случаев машины продают ниже закупочной цены, чтобы получить хоть какие-то средства и обслуживать собственные долги.

Другой топ-менеджер из крупного автодилера признал убытки компании из-за того, что продавать приходится только Lada и китайский автопром по завышенным ценам. Исключением остаются автомобили Haval, которые частично попадают под программу льготного автокредитования, что обеспечивает спрос на них.

В среднем в одном салоне продаются по восемь китайских машин в месяц, что не позволяет говорить о прибыли. Их доля в продажах выросла с 6 процентов в 2021 году (по итогам трех кварталов) до 14,3 процента, но в абсолютном значении поставки упали на 6 процентов — до 72 233 машин.

Еще один собеседник издания из федерального автодилера рассказал, что китайцы требуют открывать новые салоны, но не дают достаточного количества машин. Из-за этого сотрудничество не позволяет компании получать прибыль.

По данным «Автостата», за девять месяцев 2022 года в России заключены 190 дилерских контрактов с китайскими автоконцернами. Это рекорд за последние четыре года, общее их количество превысило 800.

В Haval утверждают, что в последние месяцы постепенно корректируют цены на модельный ряд. В свою очередь представитель Chery заметил, что цены диктует рынок, а кроме того, существенно выросли логистические издержки.

Ранее сообщалось, что по итогам октября в России продано 45,2 тысячи машин. По сравнению с тем же периодом прошлого года падение составило 62,8 процента. При этом ухудшение ситуации отмечается даже для продукции «АвтоВАЗа».