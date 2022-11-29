Путин призвал продолжать давать оценку фактам зверств нацистов

Президент Путин заявил, что сбор доказательств зверств нацистов продолжается

Сбор доказательств зверств нацистов во время Великой Отечественной войны продолжается. Подобным фактам впредь необходимо давать оценку. К таким действиям призвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую, судебную оценку», — сказал глава государства во время выступления на десятом Всероссийском съезде судей в Кремле.

Кроме того, он отметил огромное значение той работы, которую проводят суды по признанию фактов геноцида мирного населения во время Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) собрал доказательства того, что блокада Ленинграда и иные действия немецко-фашистских захватчиков являются геноцидом населения в ходе Великой Отечественной войны.