В Твери отменили съемку фильма о спецоперации из-за техники с флагами Украины

В Твери отменили съемку ленты о СВО из-за использования военной техники с флагами Украины

В Твери отменили съемку фильма о военной спецоперации (СВО) «Музыкант». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Власти города отменили работу над лентой из-за использования в ней техники с флагами Украины. Ранее видео с колонной военной техники появилось в сети и вызвало резонанс среди местных жителей. Губернатор региона Игорь Руденя заявил, что появление в центре города техники с флагами иностранного государства недопустимо.

«Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать», — сказал Руденя.

Он подчеркнул, что в регионе нельзя снимать подобные сцены, поскольку там с огромным уважением относятся к истории. Губернатор напомнил, что «16 декабря мы будем отмечать очередную годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков», а также добавил, что Тверь — первый областной центр страны, который советская армия освободила во время Великой Отечественной войны.