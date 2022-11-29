Машина скорой помощи перевернулась в Москве и попала на видео

Машина скорой помощи перевернулась на севере Москвы и попала на видео

На севере Москвы перевернулась машина скорой помощи. Происшествие попало на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Москва 24».

ДТП произошло на пересечении Клязьминской и Лобненской улиц. По данным канала, столкнулись несколько автомобилей, среди которых была карета скорой.

На данный момент уточняется информация о пострадавших, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Движение на участке дороги парализовано.

Ранее на Ленинградском шоссе в столице произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль на большой скорости врезался в ограждение, в результате чего погибли два человека.