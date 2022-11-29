Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 29 ноября 2022Россия

Подросток устроил смертельное ДТП на севере Москвы

17-летний подросток устроил смертельное ДТП на севере Москвы, протаранив ограждение

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На севере Москвы произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль на большой скорости врезался в ограждение, в результате чего погибли два человека. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, за рулем Peugeot сидел 17-летний подросток. Транспортное средство при этом принадлежало 21-летней девушке, которая ехала на пассажирском месте.

Почему она решила передать управление машиной подростку — неизвестно. И владелица машины, и находившийся за рулем несовершеннолетний погибли на месте.

25 ноября на Красноярской улице на востоке Москвы произошло еще одно ДТП с 17-летним подростком: он на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе. Позже стало известно, что пострадавшая умерла в больнице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты
Последствия травмировавшего полсотни россиян ледяного дождя показали на видео
Российский младенец умер после приема выписанной врачом таблетки
37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко найдена мертвой
Деятельность литовской организации Riddle признали нежелательной в России
Врач назвал пожелтение кожи и белков глаз симптомом смертельной болезни
Россиянам дали советы по безопасному отдыху в Таиланде
Стали известны бренды российских магазинов на месте H&M
Российская школьница попыталась покончить с собой после трех двоек за день
Адвокат Бекмансурова попросил суд не назначать его подзащитному пожизненный срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.