17-летний подросток устроил смертельное ДТП на севере Москвы, протаранив ограждение

На севере Москвы произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль на большой скорости врезался в ограждение, в результате чего погибли два человека. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, за рулем Peugeot сидел 17-летний подросток. Транспортное средство при этом принадлежало 21-летней девушке, которая ехала на пассажирском месте.

Почему она решила передать управление машиной подростку — неизвестно. И владелица машины, и находившийся за рулем несовершеннолетний погибли на месте.

25 ноября на Красноярской улице на востоке Москвы произошло еще одно ДТП с 17-летним подростком: он на высокой скорости сбил человека на пешеходном переходе. Позже стало известно, что пострадавшая умерла в больнице.