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09:31, 29 ноября 2022Силовые структуры

Создателей финансовой пирамиды осудили за хищение почти 300 миллионов рублей

В Москве суд вынес приговор создателям финансовой пирамиды за хищение 291 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Чертановский райсуд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды за хищение у клиентов почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соучредителям компании «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу переквалифицировали обвинение с мошенничества на организацию деятельности по привлечению денежных средств физических лиц и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев. Поскольку они в период следствия находились в СИЗО, где идет расчет день за полтора дня колонии, то уже в декабре они выйдут на свободу.

Офис компании «Шумаков и партнеры» располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити». В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций. Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств. Они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Общая сумма ущерба составила 291 миллион рублей.

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Любовь Ширижик
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