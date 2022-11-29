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14:41, 29 ноября 2022Наука и техника

Создан способ переработки мусора в лекарства

Angewandte Chemie: создана инновационная технология переработки полиэтилена в лекарства

Фото: Sebastian Kahnert / DPA / Globallookpress.com

Ученые из Университета Калифорнии создали инновационный способ переработки полиэтилена, который может использоваться в фармацевтической промышленности для производства лекарств. Выводы исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

В процессе испытаний специалисты попросили студенческие и общественные группы собрать необработанный пластиковый мусор в гавани Каталина, которая располагается в 22 километрах от побережья Лос-Анджелеса. Сырье представляло собой пластиковые пакеты из супермаркетов, коробки из-под молока, контейнеры для доставки еды и другие предметы повседневного пользования.

Технология состоит из двух этапов. Сначала авторы измельчили образцы химическими катализаторами, подвергли давлению кислородом и в результате получили двукислоты: аспербензальдегид, цитреовиридин и мутилин. Следующим шагом был ввод диацидов (которые выступали в качестве источника углерода) в модифицированные штаммы Aspergillus niduluns — универсального и простого в культивации грибка, который часто используется при разработке лекарств. При таком смешивании грибок в течение недели начинает вырабатывать большое количество антибиотиков, статинов (соединений, снижающих уровень холестерина), иммунодепрессантов и противогрибковых препаратов.

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В результате переработки возможно получение итогового полезного продукта в виде 83 процентов от первоначальной массы полимера. При использовании материала более низкой плотности, например пластикового пакета, удавалось переработать около 36 процентов мономеров — такие показатели являются рекордными для полиэтилена.

В перспективе разработку можно будет применять не только для полиэтилена. Сейчас исследователи совместно с коллегами из Университета Канзаса изучают, как применить метод к другим типам пластика. Конечной целью является эксплуатация смеси различных пластмасс.

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Елена Апазиди
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