Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 29 ноября 2022Россия

Путин призвал судей не забывать о правах и свободах россиян

Президент Путин заявил, что права и свободы россиян незыблемы и гарантированы Конституцией

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал российских судей не забывать о правах граждан страны. Слова главы государства передает ТАСС.

Путин напомнил, что права и свободы россиян гарантированы Конституцией. «Они [права] незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать», — заявил он на Всероссийском съезде судей во вторник, 29 ноября.

Кроме того, президент предостерег суды обвинительного подхода во время разбирательств и следственных действий. Он подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия, не могут служить для этого оправданием.

Путин также заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия. По его словам, в этой сфере «еще немало проблем», однако президент подчеркнул, что принятые на прошлых съездах решения оказали колоссальное влияние на развитие судебной системы России.

Всероссийский съезд судей открылся в Кремлевском дворце 29 ноября и продлится до 1 декабря. В мероприятии также принимают участие председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
Европе предрекли тяжелый миграционный кризис
Стало известно о массовых случаях подделки россиянами ВНЖ в странах Евросоюза
Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции
В США назвали самый совершенный самолет ВВС
Российские военнослужащие ударили мощной артиллерией по спецотряду Украины
Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей
В МИД объяснили перенос консультаций с США по сокращению ядерных вооружений
Масочный режим ввели на складе популярного маркетплейса в России из-за менингита
В Кремле высказались о возвращении смертной казни в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.