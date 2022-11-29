Путин призвал судей не забывать о правах и свободах россиян

Президент Путин заявил, что права и свободы россиян незыблемы и гарантированы Конституцией

Президент России Владимир Путин призвал российских судей не забывать о правах граждан страны. Слова главы государства передает ТАСС.

Путин напомнил, что права и свободы россиян гарантированы Конституцией. «Они [права] незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать», — заявил он на Всероссийском съезде судей во вторник, 29 ноября.

Кроме того, президент предостерег суды обвинительного подхода во время разбирательств и следственных действий. Он подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия, не могут служить для этого оправданием.

Путин также заявил о необходимости повышения эффективности и доступности правосудия. По его словам, в этой сфере «еще немало проблем», однако президент подчеркнул, что принятые на прошлых съездах решения оказали колоссальное влияние на развитие судебной системы России.

Всероссийский съезд судей открылся в Кремлевском дворце 29 ноября и продлится до 1 декабря. В мероприятии также принимают участие председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.