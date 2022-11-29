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06:49, 29 ноября 2022Мир

На Западе заявили об истощении запасов ракет ПВО у Киева

Эксперт Манготт заявил о нехватке ракет ПВО у Киева из-за массированных ударов России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Австрийский эксперт Герхард Манготт рассказал, к каким последствиям привели массированные удары России по украинской инфраструктуре. Об этом он сообщил в интервью Deutschlandfunk.

Манготт заявил об истощении запасов ракет ПВО у Киева и подчеркнул, что к их нехватке привели массированные удары России.

«Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются "перехватчики"», — подчеркнул он.

Специалист обвинил западные страны в небрежности и медлительности в этом вопросе. «Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об отказе ряда стран продавать оружие Украине. По его словам, они принимают такое решение по политическим причинам.

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Марина Совина
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