На Западе заявили об истощении запасов ракет ПВО у Киева

Эксперт Манготт заявил о нехватке ракет ПВО у Киева из-за массированных ударов России

Австрийский эксперт Герхард Манготт рассказал, к каким последствиям привели массированные удары России по украинской инфраструктуре. Об этом он сообщил в интервью Deutschlandfunk.

Манготт заявил об истощении запасов ракет ПВО у Киева и подчеркнул, что к их нехватке привели массированные удары России.

«Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются "перехватчики"», — подчеркнул он.

Специалист обвинил западные страны в небрежности и медлительности в этом вопросе. «Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об отказе ряда стран продавать оружие Украине. По его словам, они принимают такое решение по политическим причинам.