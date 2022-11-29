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06:02, 29 ноября 2022Россия

Минобороны рассказало об использовании военными связистами дронов с рациями

Минобороны: военные связисты используют дроны с рациями «Азарт» как летающие ретрансляторы

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Минобороны России рассказало об использовании военными связистами дронов с рациями «Азарт». По информации ведомства, беспилотники используются как летающие ретрансляторы, передает РИА Новости.

«Данный квадракоптер предназначен для транспортировки ретранслятора, что позволяет нам обеспечивать бесперебойную связь», — отметил оператор БПЛА Алексей, добавив, что дрон легок в управлении. Он поблагодарил разработчиков.

На беспилотник устанавливается штатная рация «Азарт», которая вдвое увеличивать дальность работы радиостанций на земле.
Использование таких технических устройств позволяет передавать точные координаты цели не только текстом, но и в зашифрованном виде. Вместе с этим при помощи камеры коптер может производить разведку.

Ранее Министерство обороны России показало на видео работу расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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Марина Совина
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