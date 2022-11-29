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20:32, 29 ноября 2022Силовые структуры

Присвоившего деньги призывников командира роты приговорили к штрафу

В Нижнем Новгороде оштрафовали командира роты за присвоение денег девяти призывников

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Нижегородский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу командира роты за хищение зарплат у девяти военнослужащих. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по статье 160 («Присвоение») УК РФ. Его оштрафовали на 130 тысяч рублей.

По данным ведомства, фигурант получил под отчет 57 тысяч и 33 тысячи рублей для выплат призывникам за июнь и июль, однако не стал выдавать зарплаты восьми рядовым и одному ефрейтору и забрал деньги себе. Кроме того, в документах осужденный написал, что деньги были переданы юношам, и даже оставил подписи от их имен. Суммарно он похитил 27 тысяч рублей.

Ранее бухгалтера Крымской железной дороги заподозрили в присвоении более чем десяти миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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