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Бухгалтера Крымской железной дороги заподозрили в присвоении миллионов рублей

ФСБ: главбуха Крымской железной дороги заподозрили в незаконном увеличении своей зарплаты

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Главного бухгалтера госпредприятия «Крымская железная дорога» заподозрили в незаконном увеличении зарплаты. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь.

По данным УФСБ, в 2015 году женщина неправомерно подняла свой оклад. Суммарно она начислила себе более десяти миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего бухгалтера одной из косметических клиник по подозрению в убийстве жены, совершенном 15 лет назад.

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Екатерина Власова
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