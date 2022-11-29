Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о нежелании украшать дом гирляндами

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что не будет украшать дом снаружи гирляндами

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о нежелании украшать перед новогодними праздниками фасад своего загородного дома гирляндами. Свою позицию она объяснила в разговоре с Teleprogramma.pro.

Сябитова рассказала, что давно начала подготовку к празднику и будет отмечать его с семьей. По словам телеведущей, каждый год она делает тематическую елку. В этом году создаст дерево из фотографий. Такую елку Сябитова назвала ностальгической, семейной и душевной.

Что касается украшения дома снаружи, то телеведущая пока решила отказаться от гирлянд и фонариков. «Наверное, подожду следующего года. Пусть подрастет внучка, буду делать это для нее», — объяснила Сябитова.

В апреле 2022 года Сябитова показала, как выглядит ее спальня в загородном доме. Комната находится на втором этаже и выполнена в светлых тонах, а стены покрыты обоями с изображением крупных цветов.