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14:02, 29 ноября 2022Силовые структуры

Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд

В Туле пойманный ФСБ шпион пошел под суд за вербовку работников оборонных предприятий

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Тульский областной суд начал рассматривать уголовное дело по обвинению гражданина Украины в шпионаже — он пытался получить информацию о разработках стрелкового оружия. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дронова.

Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По данным ФСБ, он вербовал работников российских оборонных предприятий, чтобы получить секретные сведения и передать их спецслужбам Украины. 23 августа 2021 года мужчину задержали силовики.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал иностранца Владислава Кривого по подозрению в шпионаже.

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Илона Палей
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