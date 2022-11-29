Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд

В Туле пойманный ФСБ шпион пошел под суд за вербовку работников оборонных предприятий

Тульский областной суд начал рассматривать уголовное дело по обвинению гражданина Украины в шпионаже — он пытался получить информацию о разработках стрелкового оружия. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дронова.

Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По данным ФСБ, он вербовал работников российских оборонных предприятий, чтобы получить секретные сведения и передать их спецслужбам Украины. 23 августа 2021 года мужчину задержали силовики.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал иностранца Владислава Кривого по подозрению в шпионаже.