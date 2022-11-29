Военкор объяснил паузы в ударах ВС России по критической инфраструктуре Украины

Сладков: удары ВС России по инфраструктуре Украины рассчитаны на долгосрочную перспективу

Стратегия с боевыми ударами Вооруженных сил (ВС) России по критической инфраструктуре Украины и перерывами в них рассчитана на долгосрочную перспективу. Об этом заявил военкор Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам военного корреспондента, паузы в ударах делаются для того, чтобы каждый раз уничтожать резервы Украины, которые подвозятся во время затишья.

«Мы разрушили какой-то объект инфраструктуры, соответственно, затягиваются какие-то резервы, связанные с наличием запчастей. После этого мы крушим данные резервы. Далее даем Украине снова затянуть какие-то резервы и опять их крушим. Все эти ресурсы не бесконечны», — объяснил Сладков.

Военкор также отметил, что в боевых силах Украины используются советские запчасти, которые в настоящим момент не производятся в западных странах.

Ранее Сладков оценил мощность ударов российского беспилотника «Орлан-30», заявив, что таким боевым оружием должен обладать каждый российский военный полк.