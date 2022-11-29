Военкор объяснил паузы в ударах ВС России по критической инфраструктуре Украины
Стратегия с боевыми ударами Вооруженных сил (ВС) России по критической инфраструктуре Украины и перерывами в них рассчитана на долгосрочную перспективу. Об этом заявил военкор Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам военного корреспондента, паузы в ударах делаются для того, чтобы каждый раз уничтожать резервы Украины, которые подвозятся во время затишья.
«Мы разрушили какой-то объект инфраструктуры, соответственно, затягиваются какие-то резервы, связанные с наличием запчастей. После этого мы крушим данные резервы. Далее даем Украине снова затянуть какие-то резервы и опять их крушим. Все эти ресурсы не бесконечны», — объяснил Сладков.
Военкор также отметил, что в боевых силах Украины используются советские запчасти, которые в настоящим момент не производятся в западных странах.
Ранее Сладков оценил мощность ударов российского беспилотника «Орлан-30», заявив, что таким боевым оружием должен обладать каждый российский военный полк.