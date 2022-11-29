Катар заявил о невозможности поставлять в Германию большие объемы газа

Катар не может поставлять в Германию большие объемы СПГ из-за отсутствия инфраструктуры

Катар пока не может поставлять в Германию желаемые объемы сжиженного природного газа (СПГ), поскольку в ФРГ нет необходимой инфраструктуры. Об этом сказал государственный министр по делам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби в интервью Bild.

В Германии нет терминала по приему СПГ, он еще строится. Катар не в состоянии быстро помочь ФРГ с газоснабжением, заявил министр. Он добавил, что Катар занимается созданием самого большого флота для экспорта газа. Суда строятся в Китае и Южной Корее. Речь идет, по словам Саад бен Шарида аль-Кааби, о сотнях судов. В их строительство вложено 20 миллиардов евро.

Катар производит ежегодно 77 миллионов тонн СПГ, страна планирует увеличить показатель до 126 миллионов тонн СПГ в год. Катарская QatarEnergy и ConocoPhillips подписали соглашения о поставках СПГ в Германию с 2026 года сроком на 15 лет.

Сделка предполагает, что ФРГ будет получать по два миллиона тонн топлива в год. Вопрос получения СПГ европейской страной стал актуальным на фоне сокращения поставок российского газа и стремления снизить зависимость от контрактов с «Газпромом».