В ЛНР задержали пособника спецслужб Украины за передачу данных о российских войсках

Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики (ЛНР) задержали пособника спецслужб Украины, который передавал данные о российских войсках. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в шпионаже.

По данным источника РИА Новости, 63-летний мужчина был завербован украинскими спецслужбами и с августа 2021 года сотрудничал с иностранной разведкой. Он сообщал в СБУ информацию о расположении и передвижении российских военнослужащих и бойцов подразделений народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Туле пойманный ФСБ шпион пошел под суд за вербовку работников оборонных предприятий.