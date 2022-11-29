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19:03, 29 ноября 2022Забота о себе

Звезда «Рассказа служанки» описала жизнь с серьезной болезнью

Актрисе Маккенне Грейс пришлось сниматься в кино в корсете из-за операции на позвоночнике

Фото: Globallookpress.com

Актрисе Маккенне Грейс из-за серьезной болезни позвоночника и проведенной операции пришлось сниматься в кино в корсете. Жизнь со сколиозом 16-летняя звезда сериала «Рассказ служанки» и фильма «Охотники за привидениями: Наследники» описала в беседе с The Hollywood Reporter.

Девушке диагностировали сколиоз в 12 лет, после того как ее отца-хирурга обеспокоил угол изгиба позвоночника Грейс — он составлял 47 градусов при норме не более 25-30 градусов. Еще 9 ноября 2022 года она намекнула в Twitter на свою болезнь и прошедшую операцию, признавшись, что, когда вышел эпизод «Рассказа служанки», где ее героиня находилась в больничной койке, она действительно находилась в больнице.

До операции Грейс носила массивный корсет для поддержания спины. В корсете она снималась в «Охотниках за привидениями», вышедших на экраны в 2021 году. «Не так-то просто было спрятать огромный, старый, неуклюжий, массивный корсет. Но по большей части я не жаловалась. Не хотела, чтобы продюсеры слишком много размышляли над этим и считали, что я обуза», — рассказала актриса, добавив, что для всех съемок ей шили специальную одежду, скрывавшую особенности фигуры.

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Сейчас актриса возвращается к обычной жизни — она начала заниматься спортом и снова снимается в кино. «После операции прошло уже пять недель, и я возвращаюсь к работе. На следующей неделе у меня запланированы съемки, а завтра примерка. Я все еще не могу полностью наклониться или согнуть спину, но уже работаю и выздоравливаю», — заключила она.

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Александра Лисица
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