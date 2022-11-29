«Единая Россия» сохранила высокий уровень общественной поддержки

Доклад АПЭК: рейтинг «Единой России» рос, когда общественная тревожность возрастала

Для «Единой России» программа стала не одним из фоновых элементов предвыборной кампании, служащим для ситуативной коммуникации с медийным и экспертным сообществом и создания единичных информационных поводов в период избирательной кампании, но принципиальной основой для постоянного взаимодействия с локальными сообществами и укрепления каналов обратной связи с гражданами, регулярного мониторинга региональных проблем, проактивной работы с социальной и антибюрократической повесткой. Это следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Народная программа "Единой России": год исполнения, направления развития и контуры контроля».

Авторы доклада считают, что несмотря на всплески тревожности населения в условиях новых вызовов (в том числе в сфере безопасности) в течение осени, «Единая Россия» смогла сохранить высокий уровень общественной поддержки, заданный еще в начале нового этапа патриотической консолидации в конце февраля — начале марта 2022 года. По оценкам социологических служб рост рейтинга «Единой России» наблюдался и в периоды, когда общественная тревожность возрастала. Очевидно, партия большинства смогла оперативно и гибко реагировать на новые вызовы, быстро перехватывать социальную и антибюрократическую повестку, а содержательная основа для этого была задана Народной программой.

В конце 2022 — первой половине 2023 года можно ожидать:

1. Усиления общественного запроса на стабильность и внимание к социальной и региональной повестке. В этой ситуации ставка «Единой России» на последовательную реализацию инициатив, представленных ею в рамках Народной программы еще в период парламентской кампании 2021 года, с большой вероятностью может стать ее значимым конкурентным преимуществом.

2. Сопряжения запросов на возвращение «повестки мирного времени» с мобилизационным подходом к реализации заявленных инициатив, оперативному переходу от деклараций к конкретным, хотя бы предварительным результатам их осуществления. В таких условиях одобрение граждан может получить усиление контроля за реализацией Народной программы.

3. Дальнейшего возрастания роли муниципальной повестки и локальных сообществ. В этой ситуации особую роль приобретают как усилия партии по вовлечению общественных активистов на местах в контроль за реализацией Народной программы, так и содержательная сторона документа, в котором существенное внимание уделено, например, городскому благоустройству, поддержке сельских территорий, экологической проблематике, вопросам социальной газификации.

4. Усиления роли женщин в общественной жизни (в том числе с учетом необходимости постоянного взаимодействия властей с семьями мобилизованных). Безусловно, эта активность не будет сводиться исключительно к социальной повестке, но все равно будет заметно с ней связана. Народная программа партии содержит значимый социальный блок. Это создает дополнительные поводы для партии по взаимодействию с женщинами, которые будут приходить в региональную и муниципальную политику или просто активнее вести общественную деятельность.

Инфраструктурные инициативы партии становятся важным фактором поддержки индустриальных регионов: от центров автопрома до производителей газового оборудования. «Мобилизационная» повестка не оттеснила, а напротив, усилила внимание общества к социальной проблематике. Главным бенефициаром этого общественного запроса остается «Единая Россия» - в том числе благодаря последовательной реализации Народной программы.

Реализация Народной программы партии позволила сформировать дифференцированную систему социальных проектов и инициатив, которые формируют позитивную повестку как для сотрудников бюджетных учреждений, так и для максимально широкой аудитории, ориентированной на ярко выраженную патерналистскую роль государства, включая представителей старших возрастных групп и родительского сообщества, для которых особенно значимы, например, вопросы доступности и оснащения медицинских учреждений.

В 2023 году можно ожидать более интенсивного обсуждения новых социальных программ под эгидой партии – в том числе с вовлечением в такие дискуссии представителей волонтерского движения и профессионального сообщества на местах.

Меры по реагированию на санкционные вызовы, заложенные в Народной программе «Единой России», позволяют не только существенно смягчить влияние на нашу страну западных санкционных мер, но и задать позитивную повестку для индустриальных и научно-исследовательских центров, а также представителей бизнеса, что имеет и важное политическое значение - с учетом традиционно более высокого уровня протестных настроений среди научно-технической интеллигенции и предпринимателей.

Добиваясь снижения административной нагрузки на бизнес, партия создает не только условия для сохранения рабочих мест, но и повод для конструктивных дискуссий с предпринимателями, что вполне может способствовать увеличению их доли среди участников праймериз в 2023 году.

В 2023 году можно ожидать новых инициатив партии по стимулированию регионального бизнеса. «Единая Россия» уделяла особое внимание сопряжению экономической и экологической проблематики. «Единая Россия» традиционно поддерживает инициативы, направленные на вовлечение общественности в решение социально значимых проблем, в том числе в экологической сфере. Особое значение приобретает работа по решению локальных экологических проблем деятелями «Единой России» на местах. Партия плотно работает с арктической повесткой, которая, судя по регулярному вниманию к ней Владимира Путина, может стать одной из значимых составляющих президентской кампании 2024 года.

Усиливается связь «Единой России» с наиболее активной частью локальных сообществ. В конце 2022-2023 году в рамках реализации экологического блока Народной программы дополнительное внимание может быть уделено индустриальным регионам, решению экологических проблем.

«Единая Россия» выстроила несколько контуров контроля за реализацией Народной программы. В рамках контроля за проведением работ на объектах, строящихся в регионах в рамках Народной программы, регулярную работу по мониторингу ситуации ведут депутаты от «Единой России» всех уровней. Такой мониторинг позволяет партии эффективно реагировать на недоработки при проведении строительства.

Политическая повестка 2023 года, которая в значительной мере будет ориентирована на президентскую кампанию-2024, усилит запрос на мониторинговые мероприятия в регионах и контроль за работой чиновников на местах. Методы мониторинга, отработанные партией в ходе контроля за реализацией Народной программы, позволят быстрее выйти на осуществление этих задач.

