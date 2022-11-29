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12:55, 29 ноября 2022Экономика

Российские судовладельцы столкнулись с проблемой в Китае

Китай стал отказывать судовладельцам в признании российских страховых документов

Фото: Venti Views / Unsplash

Китай стал отказывать российским судовладельцам в признании документов, выданных отечественными страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

О проблемах российских судовладельцев рассказал замглавы министерства Александр Пошивай в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума. По его словам, отечественные судовладельцы сталкиваются с отказами со стороны властей КНР и местных компаний. Они отказываются признавать страховые документы на грузы и суда.

Помимо этого, российская сторона сталкивается и с другими трудностями, добавил замминистра. В их числе — рост ставок по страхованию военных рисков для судов, которые заходят в морские порты, а также отказ клубов P&I и их членов перестраховывать ответственность судоходных компаний.

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Пошивай напомнил, что отечественные сертификаты страхования соответствуют всем международным требованиям, а перестрахование РНПК подкреплено гарантиями Центробанка и Минфина РФ. Чтобы развить двустороннее сотрудничество, Москва, по словам замминистра, хочет предложить КНР рассмотреть возможность признания сертификатов компаний, которые занимаются страхованием и перестрахованием морских перевозок российских энергоносителей, а также документов, которые гарантируют финансовое покрытие рисков.

Ранее страховые компании из Ирана предложили заменить западных страховщиков на российском рынке. Для этого был создан специальный консорциум. Вошедшие в него фирмы могут взять на себя страхование кораблей, грузов, объектов энергетики и авиации.

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Полина Матюхина
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