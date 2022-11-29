Пригожин раскрыл подробности гибели на Украине осужденного африканского студента

Пригожин сообщил, что погибший на Украине африканский студент воевал в ЧВК «Вагнер»

Погибший на Украине африканский студент Лемехани Натан Найренда, который был осужден в России на 9,5 года колонии за распространение наркотиков, воевал в рядах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, его слова передает пресс-служба компании «Конкорд».

По словам предпринимателя, он встречался с погибшим в Тверской области, спрашивал, зачем ему участвовать в боевых действиях и предупреждал о высоких шансах гибели. «И он ответил то, что я и ожидал. Он сказал: "Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. ЧВК "Вагнер" спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги"», — пересказал диалог Пригожин.

Бизнесмен также уточнил, что 22 сентября гражданин Замбии «одним из первых ворвался в окопы противника, проявил храбрость и отвагу и погиб героем».

Ранее глава МИД Замбии Стенли Какубо сообщил о гибели на Украине гражданина страны Лемехани Натан Найренды. Отмечалось, что его тело находилось в Ростове и будет отправлено в Замбию. До осуждения погибший изучал проектирование ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ). В апреле 2020 года он получил 9,5 года заключения.