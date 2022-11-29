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12:45, 29 ноября 2022Ценности

Невесте посоветовали бросить жениха из-за неуместного наряда на свадьбе

Жених и его друзья пришли на свадьбу в футболках и шортах и подверглись критике в сети

Фото: Sandy Millar / Unsplash

Мужчина вместе с друзьями пришел на собственную свадьбу в неуместном наряде и подвергся критике в сети. Соответствующий материал появился на платформе Reddit.

Пользователь с никнеймом TechLover89 опубликовал фотографию с торжества. На размещенном снимке позируют невеста в классическом белом платье и ее жених в белой футболке, шортах карго песочного цвета и кроссовках. Кроме того, в кадре также запечатлены подруги невесты в бордовых платьях в пол и два друга со стороны жениха, которые, в свою очередь, надели на мероприятие брюки и шорты светло-коричневой гаммы и желтые футболки. «Жених и его гости выглядят так, будто вернулись домой после рабочей смены на стройке», — с иронией высказался автор поста.

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Пользователи сети поделились своим мнением по поводу одежды мужчин в комментариях. «Мне жаль невесту и ее подружек», «Разница в формальностях — это одно, но здесь полное несоответствие», «Я бы отказала ему прямо у алтаря на глазах у всех!», «Дорогая, если он не позаботился о своем костюме на свадьбу, то он не будет заботиться о тебе. Брось его и двигайся дальше», — посоветовали они.

Ранее в ноябре невеста с никнеймом @u/Awkward_Bat_7027 отменила свадьбу и рассталась с женихом из-за разорванного в клочья свадебного платья. По словам 26-летней девушки, задолго до торжества подвенечный наряд для нее сшил родной брат, который был дизайнером и скончался от злокачественной опухоли. Блогерша хранила платье в шкафу и знала, что однажды наденет его. За неделю до свадьбы она решила показать своему жениху свадебный образ, однако будущий муж не оценил наряд по достоинству и признался, что он абсолютно ей не подходит.

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Мария Винар
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