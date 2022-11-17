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17:24, 17 ноября 2022Ценности

Невеста рассталась с женихом из-за испорченного свадебного платья

Невеста отменила свадьбу из-за разорванного в клочья платья

Фото: Unsplash

Невеста с никнеймом @u/Awkward_Bat_7027 отменила свадьбу и рассталась с женихом из-за разорванного в клочья свадебного платья. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

По словам 26-летней девушки, задолго до торжества подвенечный наряд для нее сшил родной брат, который был дизайнером и скончался от злокачественной опухоли. Блогерша хранила платье в шкафу и знала, что однажды наденет его. За неделю до свадьбы она решила показать своему жениху свадебный образ, однако будущий муж не оценил наряд по достоинству и признался, что он абсолютно ей не подходит. «Тот, кто сшил это платье, явно ничего не смыслит в моде. Завтра мы купим тебе новое», — сказал он. Также невеста уточнила, что избранник не был знаком с ее братом, поскольку пара стала встречаться после его смерти.

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На следующее утро девушка обнаружила платье испорченным. В связи с этим невеста решила отменить торжество, расставшись с женихом. «Я чувствую себя ужасно из-за случившегося с платьем, и мне очень грустно, что я никогда не смогу пройти к алтарю в особенном наряде, который мой старший брат сшил для меня перед смертью», — поделилась она.

Ранее свекровь пользовательницы с никнеймом fatgirlfantasy обругали из-за откровенного наряда на свадьбе сына. Юзерша показала фотографию с церемонии бракосочетания, где рядом с женихом и невестой стояла женщина в черном платье. Другие пользователи сети возмутились нарядом матери жениха.

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Екатерина Ештокина
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