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16:15, 29 ноября 2022Силовые структуры

Администратора Telegram-канала обвинили в вымогательстве у руководства «Ростеха»

Администратора Telegram-канала Спирина обвинили в вымогательстве у руководства «Ростеха»

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Политологу и администратору Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолию Спирину предъявлены обвинения в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Герасимова.

Ранее детали уголовного дела, возбужденного в отношении Спирина, известны не были. Администратора Telegram-канала задержали еще 24 сентября в Ульяновске и направили в Москву свидетелем по схожему делу Станислава Садового. Однако на месте предъявили обвинения. По словам адвоката, в уголовном деле Спирина сказано, что его подзащитный вымогал у топ-менеджера Бровко 150 тысяч рублей.

По решению Тверского суда Москвы обвиняемый остается под арестом до 23 января 2023 года. Свою вину он не признает.

Адвокат считает, что со стороны потерпевшего Бровко «была провокация»: представители топ-менеджера предложили Спирину деньги за корректировку информации, опубликованной в его канале, а тот в ответ отправил свой прейскурант.

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Илона Палей
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