В Таиланде потребовали предоставить туристам больше времени для «кутежа»

В Таиланде захотели продлить время работы ночных клубов, баров и других питейных заведений

Владельцы ночных клубов и баров в туристических местах Таиланда захотели продлить время работы их заведений, которые раньше закрывались в два часа ночи, до четырех утра. Об этом пишет Bangkok Post.

Предприниматели полагают, что подобное нововведение позволит увеличить прибыль заведений на 20-30 процентов. По их словам, ночной отдых у многих отдыхающих начинается в десять вечера, и, как показывает практика, больше всего денег они тратят с часу ночи. Поэтому владельцы заведений потребовали предоставить туристам больше времени для «кутежа» в таких тайских районах, как Бангла Роуд на Пхукете, Самуи, Паттайя, а также Каосан Роуд, Сой Ковбой и Патпонг в Бангкоке.

Тем временем президент бизнес-ассоциации на Каосан Роуд Санга Руангваттанакул заявил, что бары, клубы и другие питейные заведения, входящие в его ассоциацию, уже обязались соблюдать меры безопасности. «Мы хотим политику, которая приносит больше доходов, а не ограничений», — добавил он.

Бизнесмен отметил, что местным властям также необходимо разрешить круглосуточную продажу алкоголя в туристических районах Таиланда. Сейчас алкогольные напитки можно приобрести с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00.

При этом местные чиновники считают, что изменение графика работы питейных заведений и продажи алкоголя повысит число аварий на четверть: ежедневно на дорогах будет фиксироваться на 10-20 смертей больше. Однако владельцы баров уверены, что этой проблемы можно избежать благодаря установке контрольно-пропускных пунктов вокруг туристических районов.

Ранее в ноябре россиянам дали советы по безопасному отдыху в Таиланде. Заместитель директора филиала страховой компании «Евроинс» Юлия Алчеева заявила, что наибольшее число страховых случаев с отечественными отдыхающими в королевстве приходится на простуду, ДТП, мелкие бытовые травмы и несчастные случаи на воде. Одна из главных рекомендаций эксперта — не заходить в море при поднятом на пляже красном флаге, обозначающем запрет плавания.