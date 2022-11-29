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18:35, 29 ноября 2022Силовые структуры

Российский школьник зарубил топором отца и на 17 лет спрятал его тело в огороде

В Башкирии школьник забил отца топором и 17 лет хранил его тело в железном ящике

Фото: Яндекс.Карты

В Башкортостане суд рассмотрит дело в отношении 31-летнего жителя Санкт-Петербурга об убийстве отца, совершенном 17 лет назад. Об этом во вторник, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным ведомства, в 2005 году, когда фигуранту было 14 лет, он жил в селе Зирган с братом и родителями. В апреле он поссорился с отцом из-за прогулов школы. Тогда школьник взял топор и ударил им потерпевшего по голове, нанеся смертельные ранения. Затем мальчик закопал тело отца в железном ящике в огороде. Когда остальные члены семьи узнали о произошедшем, то решили скрыть все от полиции. Соседям и знакомым они рассказали, что мужчина уехал из-за долгов.

В 2022 году поступила информация о возможном преступлении. Следователи и криминалисты осмотрели тот самый участок и нашли хранившееся там тело погибшего. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиянин признал свою вину. Отмечается, что он уже был судим за покушение на убийство бывшей супруги.

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Екатерина Власова
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