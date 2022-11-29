Китайские предприниматели нашли выгоду в «юанизации» России

Reuters: китайский бизнес назвал расчеты в юанях с Россией беспроигрышным для обеих сторон

Китайские предприниматели нашли большую выгоду от «юанизации» российской экономики и назвали расчеты в этой валюте «беспроигрышным вариантом» для обеих сторон, пишет Reuters.

Так, китайский бизнесмен Ван Мин, чья компания производит светодиодные светильники, был в восторге от возможности рассчитываться с российской стороны в юанях, а не в долларах и евро. По его словам, за счет использования юаня китайские поставщики снижают валютные риски, а для российских покупателей оплата становится более удобной.

«Мы надеемся, что в следующем году продажи в России составят 10-15 процентов от общего объема», — заявил Ван Мин.

Деловой оптимизм Вана разделяет также глава группы небольших экспортеров в Россию в провинции Фуцзянь Шэнь Мухуэй. Он утверждает, что конфликт на Украине «открыл новые возможности для китайского бизнеса», а рост расчетов в китайской валюте назвал большим преимуществом.

После начала военных действий на Украине и введения западными странами санкций против России, в том числе в финансовом и валютном секторе, использование долларов, евро и британских фунтов зачастую стало рискованным и более затратным, указал глава инвестиционной компании Caderus Capital Андрей Акопян. На этом фоне, например, в октябре объемы торгов парой рубль-юань на Московской бирже выросли в 80 раз по сравнению с уровнем февраля и составили 185 миллиардов юаней. Доля юаня на российском валютным рынке подскочила с менее чем одного процента в начале года до 40-45 процентов. Тем не менее, доллар и евро пока что все равно остаются доминирующими валютами, на которые приходится более 42 процентов и 35 процентов валютных потоков соответственно по состоянию на сентябрь этого года.

В сентябре глава Минфина России Антон Силуанов анонсировал увеличение доли юаня в золотовалютных резервах (ЗВР) российского Центробанка. А вице-премьер Александр Новак 18 ноября заявлял, что расчеты за газ между двумя странами уже ведется в китайской и российских валютах.