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20:31, 29 ноября 2022Ценности

Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле

Дерматолог Рашми Шетти посоветовала при вросших волосах не носить тесную одежду

Фото: Shutterstock

Дерматолог Рашми Шетти из Индии назвала способы избавиться от вросших волос на теле. Соответствующий материал появился на сайте издания Vogue.

По словам врача, данная проблема приводит к бактериальной инфекции и гиперпигментации. В связи с этим Шетти в первую очередь призвала читательниц журнала отказаться от тесной одежды. Вдобавок она посоветовала присмотреться к восковой эпиляции. «Эпиляция воском позволяет удалить корень волоса из фолликула. Станок удаляет растительность на теле лишь поверхностно, а она, в свою очередь, может врасти под кожу», — заявила она.

Кроме того, эксперт отметила, что врастание волос зависит от этапа подготовки кожи к бритью. Так, необходимо очистить кожный покров от омертвевших клеток, используя гликолевую, молочную или салициловую кислоту. «Они одинаково эффективны при лечении вросших волос, а также уменьшают воспаления и осветляют пигментные пятна», — подчеркнула Шетти и пояснила, что после эпиляции нужно успокоить раздраженную кожу с помощью увлажняющих косметических средств.

В заключение специалист порекомендовала не выщипывать самостоятельно вросшие волосы. Подобное действие может привести к дальнейшему раздражению и воспалению, предупредила доктор.

В октябре сертифицированный дерматолог UCLA Health Эмили Ньюсом и доцент клинической дерматологии в Медицинском центре Вейл Корнелл Шари Липнер из США раскрыли правильный способ бритья ног. По словам специалистов, перед проведением процедуры необходимо принять душ.

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Мария Винар
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