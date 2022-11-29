Бывшего сотрудника российской колонии оштрафовали за взятку от заключенного

В Саратове экс-сотрудника колонии оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку от осужденного

В Саратове суд приговорил к штрафу бывшего сотрудника исправительного учреждения за коррупцию. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2020 и 2021 годах сотрудник колонии проносил мобильный телефон, сим-карту и комплектующие к телефонам для осужденного. За это он получил 127 тысяч рублей.

Сотрудники УФСБ по Саратовской области выявили незаконную деятельность мужчины. Его признали виновным по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Фигуранта оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Калмыкии заключенный ИК-2 напал на сотрудника колонии во время обхода и ударил по голове.