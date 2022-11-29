Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 29 ноября 2022Россия

На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогу

Поддубный: на границе с Ростовской областью удар HIMARS повредил железнодорожную систему

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS повредил железнодорожную инфраструктуру у границы с Ростовской областью. Об этом сообщает военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Вооруженными силами Украины нанесен удар по населенному пункту Квашино Амвросиевского района, который, как уточняет военкор, является глубоким тылом Донецкой народной республики (ДНР). В результате нанесенного удара оказалась поврежденной тяговая подстанция и обесточена контактная сеть.

Поселок Квашино расположен на юго-востоке ДНР в семи километрах от административной границы с Ростовской областью. Через него проходит железнодорожный путь, связывающий Донецкую народную республику с другими российскими регионами.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в полутора километрах от города Миллерово системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

27 ноября сообщалось, что российскими военными уничтожен в районе Днепра склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось более 100 снарядов для американских РСЗО HIMARS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Хасанбекова
Обсудить
Последние новости
В Кремле порассуждали о готовности Киева к переговорам с Москвой
Дефицит электроэнергии на Украине продолжил расти
В городах Китая ослабили коронавирусные ограничения на фоне протестов
Украина получила БМП от Словакии
В Киеве снова начались экстренные отключения света
Невесте посоветовали бросить жениха из-за неуместного наряда на свадьбе
Российский посол возмутился обвинениями Папы Римского в адрес ВС России
Германия получит миллионы тонн газа из Катара
В двух областях Украины начались аварийные отключения света
В НАТО вернулись к идее передачи истребителей для ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.